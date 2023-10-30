Политика Путина в нынешнем конфликте показала превосходство Москвы

Соединенные Штаты потерпели неудачу в ближневосточном регионе. Политика президента России Владимира Путина в израильско-палестинском конфликте показала превосходство Москвы, считает американский профессор Джон Миршаймер.

Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о победе России в битве за Ближний Восток. По его словам, Путин сейчас занимает выгодное положение по этому вопросу - пока администрация президента США Байдена увязла глубоко в грязи.

Американский профессор подчеркнул, что большая часть мира поддерживает позицию президента России. Положительный отклик вызывают доводы российского лидера в пользу уважения прав палестинцев и евреев.

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