Киев подтвердил проблемы с получением западных истребителей

Ничего быстрее F-16 украинской армии не получить

Украина не получит больше никаких современных иностранных истребителей, помимо обещанных американских F-16. Соответствующее заявление сделал в понедельник, 30 октября, представитель командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

Как отметил Игнат, "быстрее, чем F-16, мы не получим, наверное, уже ничего другого".

При этом он подчеркнул, что Киев надеется получить американские боевые машины как можно скорее, "исходя из реалий", сообщает РИА Новости.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев рассчитывает получить американские истребители F-16 уже в первой половине 2024 года — таков "оптимистичный сценарий".

Однако по мнению американских военных аналитиков Тима Листера и Орена Либермана, F-16 станут "заманчивой целью" для крылатых ракет ВС России. Аналитики подчеркнули, что на сегодняшний день российская авиация имеет преимущество в воздушном пространстве.

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