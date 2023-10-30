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Израиль отверг вариант прекращения боевых действий

12:09
  • понедельник
  • 30 октября 2023

ЦАХАЛ расширяет наземную операцию против ХАМАС

Израиль в настоящее время даже не рассматривает вариант прекращения боевых действий. Такое заявление сделал в понедельник, 30 октября, израильский посол в России Александр Бен Цви.

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Как отметил дипломат в эфире телеканала "Россия 24", подобный сценарий даже не рассматривается — "чтобы быть очень понятным, чтобы не было интерпретаций".

При этом он подчеркнул, что "нет никакого плана уничтожить сектор Газа", "есть план уничтожить военные структуры ХАМАС и вернуть заложников, всё".

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что боевики ХАМАС баррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать израильские войска, однако они были ликвидированы в боестолкновениях.

При этом израильская авиация нанесла удары по позициям армии Сирии со стороны Голанских высот. В результате атаки получили повреждения два военных объекта.

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