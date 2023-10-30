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Киев анонсировал запуск "смарт-мобилизации"

12:19
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Это предполагает самостоятельный выбор мобилизованным воинской специальности

Власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране "смарт-мобилизацию". Об этом в понедельник, 30 октября, рассказал вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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По словам политика, "это даже не о мобилизации — человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно".

Федоров заверил, что на выбор будут предложены все специальности, достаточно будет подать заявку и пройти обучение, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад пытается использовать Украину как расходный материал для нанесения России "стратегического поражения". При этом ВСУ не показали никаких успехов за время контрнаступления, а лишь потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

При этом командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Владислав Шевчук заверил, что никто из военнообязанных не сможет "отсидеться в тылу".

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