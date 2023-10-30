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Лукашенко предложил способ интеграции стран бывшего СССР

12:38
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Он предполагает выработку плана для каждой страны

Необходимо усиливать и расширять взаимодействие Белоруссии с постсоветскими республиками, однако пока "мы сотрудничаем с республиками, как бог на душу положит". Такое заявление сделал в понедельник, 30 октября, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политик отметил, что необходимо выработать постоянный план или дорожную карту по сотрудничеству с каждым из государств — с другими странами, в том числе так называемой "дальней дуги", Минск такой подход уже практикует.

В качестве примера Лукашенко привел сотрудничество Белоруссии с Россией и с Китаем, сообщает РИА Новости.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что украинские власти должны возобновить переговорной процесс с Россией без предварительных условий. По его мнению, для этого в украинском правительстве есть достаточное количество "умных людей".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия и Белоруссия делают все для обеспечения устойчивости своих экономик на фоне внешнего санкционного давления, в том числе реализуют новые импортозамещающие проекты на общую сумму в 80 млрд рублей.

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