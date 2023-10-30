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Мишустин рассказал о развитии эндокринологических центров в России

14:48
  • понедельник
  • 30 октября 2023

На эти цели выделены дополнительные средства

Более трех с половиной миллиардов рублей дополнительно выделит правительство России на борьбу с сахарным диабетом. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами.

Средства направят на развитие и создание новых эндокринологических центров для пациентов в регионах. Еще одно решение призвано создать более комфортные условия на нашем рынке для предпринимателей из 25 дружественных государств. Они смогут в упрощенном порядке открывать счета и вклады в российских банках. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Также одной из центральных тем встречи стала поддержка отечественных предприятий ОПК.

"Выделим 3 млрд рублей на гарантии по льготным условиям для профильных предприятий, действующих в рамках оборонно-промышленного комплекса. Это позволит им направить средства на обеспечение исполнения контрактов по ставке меньше 1% годовых", - отметил Мишустин.

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