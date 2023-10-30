Более 300 добровольцев примут участие в форуме отряда "ЛизаАлерт"

Запланированы лекции и масштабные учения

Более 300 добровольцев из 50 регионов России примут участие в международном форуме поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", который стартует сегодня.

Мероприятие проходит уже в девятый раз и является уникальной площадкой для обмена опытом между волонтёрами. Для участников проведут лекции и масштабные учения, их познакомят в полевых условиях с новыми технологическими возможностями по поиску пропавших.

Кроме того, на форуме наградят отличившихся добровольцев отряда "ЛизаАлерт" и определят пути дальнейшего развития организации.

"Если реагирование в первые сутки, заявка в первые сутки, то мы можем поднять уровень найденных живых до цифры 90%. Это очень хороший результат. При том надо понимать, что мы достаточно холодная страна, и поэтому для нас крайне важна скорость поступления заявки", - рассказал Григорий Сергеев, российский общественный деятель, председатель добровольческого поисково-спасательного "ЛизаАлерт".

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