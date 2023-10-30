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Пять человек пострадали при пожаре на АЗС в Химках

12:24
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Четверо госпитализированы

Выросло число пострадавших при пожаре на автозаправке в подмосковных Химках – ранения получили пять человек.
СК начал проверку после пожара на заправке в Химках

Четверо их пяти пострадавших госпитализированы, передает МЧС России. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Автозаправочная станция в Химках загорелась утром 30 октября, площадь пожара составила 60 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стала разгерметизация емкости с пропаном.

Подмосковный Следственный комитет начал проверку. На месте работают специалисты.

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