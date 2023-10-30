Собянин: Строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Мэр проверил ход строительства объекта

Поезда на южном участке Сокольнической линии метро станут ходить чаще. Это произойдёт после завершения строительства электродепо "Столбово", одного из крупнейших в московском метро. Помимо красной ветки, здесь будут обслуживать и составы Троицкой линии. Как идёт строительство депо, сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин. Также глава города назвал сроки запуска объекта.

Металлические каркасы дают возможность почувствовать масштаб и представить, какими будут гаражи для поездов метро - в поселении Сосенское в ТиНАО в разгаре строительства электродепо "Столбово". Оно станет первым на южном участке Сокольнической линии и одним из крупнейших в Москве. На огромной территории в 16 гектаров появятся около 40 зданий и сооружений, часть из них будут связаны специальными проходами:

"Из здания административно-бытового корпуса будет построена проходная галерея в здание отстойно-ремонтного корпуса, со стороны камеры мойки подвижного состава. Камера мойки будет обслуживать 16 составов в сутки. В отстойно-ремонтном корпусе также будет организовано 27 канав для ночного отстоя подвижного состава и 5 канав для технического обслуживания и ремонта составов".

В электродепо будут обслуживаться составы Сокольнической и Троицкой линий метро, для их перегона сооружаются три соединительные ветки. В новых корпусах составы будут "ночевать", проходить плановый осмотр и техобслуживание. А при необходимости, на самом современном оборудовании можно будет провести ремонт любой сложности. Ход строительных работ сегодня проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В районе Коммунарки в Столбово развернута большая стройка, здесь возводится новое электродепо, мощное. Общая площадь всех строений превысит 100 тысяч квадратных метров, будут работать больше тысячи человек. И будет обслуживать две линии - Сокольническую и новую линию, строящуюся - это Троицкая ветка. Депо позволит в два раза увеличить количество поездов на южном участке Сокольнической ветки и обеспечить нормальное функционирование новой Троицкой линии метро. Депо должно быть возведено к концу следующего года", - отметил Собянин.

Местность, в которой ведется стройка - непростая, болотистая, но строители научились с этим справляться и планируют продолжать работу даже в холода.

"В период холодов при укладке бетона организовываются так называемые тепловики. Закрываем контур, прогреваем. Температура укладки - не ниже пяти градусов", - сообщил Александр Ульяненко, заместитель директора по строительству компании-генподрядчика.

В новом электродепо будут работать больше тысячи человек. Для их комфорта будут построены комнаты отдыха, появится медицинская служба, тренажерный зал и комната психологической разгрузки. Пользу от его открытия ощутят и пассажиры - на южном участке красной линии интервалы между поездами станут короче.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"