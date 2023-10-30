Суд изберет меру пресечения женщине, избившей младенца в Москве

Ребенок сейчас в реанимации

В понедельник в Таганском суде Москвы изберут меру пресечения 31-летней Марине Исхаковой. Её обвиняют в избиении 8-месячного сына. Ребенок сейчас в реанимации с переломами, множественными гематомами и ушибами. Обнаружили его в ночь на субботу в квартире на Нижегородской улице.

Полицию вызвали соседи, услышав громкие крики. В каких условиях проживал ребенок, можно оценить по состоянию жилья. Навалы вещей на кухне, в комнате, коридоре и даже на лестничной клетке.

Как заявила уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская, необходимо разобраться, в каком роддоме родился мальчик и установить, почему отсутствовал медицинский патронат. Мать ребенка ранее была лишена родительских прав на двух старших детей. Их хотела взять под опеку бабушка, но ей было отказано.

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