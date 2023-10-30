В Подмосковье бьют тревогу из-за загрязнения притока реки Уча

Состояние этой водной артерии вызывает вопросы

Огонь, вода и ... ржавые трубы. Жители подмосковного села Кавезино уже несколько лет жалуются на протекающий рядом с ними ручей. Раньше они брали из него воду, а теперь обходят стороной из-за едкого запаха. Вода там буквально стала горючей. Кто довёл родник до такого состояния?

Стойкий запах нефтепродуктов, черная вода и постоянное чувство недомогания. Местные жители приток реки Уча давно называют "горящий". Уже несколько лет состояние этой водной артерии назвать иначе чем критическим нельзя.

Характерные испарения - это еще пол беды, признаются местные жители. В деревне нет централизованного водоснабжения, у многих личные скважины. И вся вредоносная химия, очевидно, ушла глубоко в землю.

Скорую помощь местные жители вызывают постоянно. Основные симптомы - тошнота и головокружение. Но только спустя годы просьбы о помощи услышали в администрации города Пушкино. На место выехали сотрудники отдела охраны окружающей среды, взяли пробы воды. Но нарушений экспертиз, увы, не выявила:

"На указанном участке зафиксирован застой воды, образовавшийся в результате многочисленных поваленных деревьев и перегнивающей листвы, в связи с чем присутствует характерный запах".

Правда, трубу, из которой в реку попадают химикаты, все-таки заделали. Но эта мера не только не решила проблему, а усугубила её. Из-за того, что сток нечистот перекрыли, концентрация отходов только повысилась. Если поджечь даже сырую траву, можно на опыте понять, что здесь пожароопасная ситуация.

После того, как жители, выложили видео "горящей" реки в интернет, не заметить того, что происходит, стало просто невозможно.

"По результатам проб есть превышение по ряду показателей. Результаты отправлены в областную прокуратуру, для согласования проведения проверки в отношении промзоны, откуда произошел сброс. По результатам этой проверки мы уже сможем конкретно определить, кто это сделал", - отметил Артем Горбунов, заведующий северного отдела управления экологического надзора Министерства экологии Московской области.

Местные жители признаются, что волнуются еще и за дома, которые находятся близко к водоёму. На данный момент уголовное дело возбуждено. Но остаются вопросы. Если виновника найдут, кто будет устранять нанесенный ущерб и сколько времени займут восстановительные работы.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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