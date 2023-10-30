В Пушкинском музее открывается выставка о древней истории Армении

Выставка продлится до конца января

Царство Урарту - в центре Москвы! В Пушкинском открывается выставка о древней истории Армении. Культура одного из ведущих государств, существовавшего ещё до нашей эры, представлена во всём многообразии. Впервые можно будет увидеть уникальные артефакты первых раскопок, а также проведённых сравнительно недавно.

Приглушенный свет настраивает на созерцание. От артефактов глаз не оторвать. Наследие древней Армении - глиняные таблички, украшения, кувшины. Из более чем 400 экспонатов выставки половина - коллекция Пушкинского музея. Для армянских искусствоведов открытие выставки - момент волнительный вдвойне, некоторые артефакты не только не покидали пределов республики, и даже не экспонировались ни разу. Как, например, один из четырех паспортов Еревана. Идентичные надписи, где Урартский царь Аргишти I упоминает о постройке города Эребуни. Именно от этого названия исходит название современной столицы. Которая, как выяснилось, является одной из самых древних столиц мира.

"Эта надпись свидетельствует о том, что письменная история нашей столицы начинается с 782 года до нашей эры. То есть Ереван старше вечного города Рима", - отметил Микаэл Бадалян, директор историко-архитектурного Музея-заповедника "Эребуни".

Есть надписи, расшифрованные на основе ассирийской клинописи. Другие полсотни артефактов из Музея Эребуни - клинообразные надписи, урартские фрески, керамика. Эта выставка - посвящение Светлане Ходжаш, руководителю археологического отряда Пушкинского музея, который почти за 20 лет раскопок в урартской крепости Эребуни обнаружил немало находок. Они и сформировали выдающуюся коллекцию искусства. Такой уникальной коллекции древнеурартской настенной живописи нет ни в Эрмитаже, ни в Британском музее, ни в Лувре. А все потому что она практически не сохраняется в силу климатических особенностей. Крепость Эребуни не знала пожаров, потому росписи сохранили изначальные яркие краски.

"Это фактически Сикстинская капелла древнего Урарту. То, что было найдено в большом зале дворца Эребуни. Более ранние композиции передают культовую тематику, связаны с ключевыми священными символами древнеурартского искусства", - рассказал Рамиль Вергазов, ведущий искусствовед Отдела Древнего Востока ГМИИ им. А.С.Пушкина, сокуратор выставки, хранитель коллекции Урарту.

Это и древо, культовые животные, олицетворяющие собой божеств. Это аллегорическая передача модели мироздания, во главе которого стоят божества. Основа сцен - культовая тематика - жертвоприношение, поклонение богам, предстояние перед священным древом.

Древние живописцы использовали минеральные пигменты, смешивая его с клеем животного происхождения. Сохранившаяся роспись похожа на фреску, но ею не является, потому что выполнена по сухой штукатурке и без трафаретов. Каждая фигура прорисована отдельно. По уникальным экспонатам можно изучить модель мироздания жителей древнего Урарту, судить о развитии культуры и верованиях.

"Честно признаться, запрос огромный. Экскурсии по выставке проданы на 90%. Ещё до открытия. Так что я надеюсь, что количество посетителей покажет нам, что не зря мы так долго и тяжело работали", - отметила Елизавета Лихачёва, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Выставка откроет свои двери уже во вторник и продлится до конца января.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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