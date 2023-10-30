Пять человек пострадали в результате жесткой посадки Ми-2 в Якутии

На помощь вылетел борт с медиками

Медики и спасатели прибыли к месту жесткой посадки борта Ми-2 в Якутии. Известно, что все пять человек, находившиеся на борту вертолета, получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили 30 октября в пресс-службе регионального управления МЧС России, вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Якутии. Борт вылетел из участка Джарджан, при взлете начал терять высоту, последовала жесткая посадка в 325 километрах от села Жиганск.

По данным МЧС, к месту происшествия прибыл вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии". Пострадавшие направлены в медучреждение поселка Тикси Булунского района. Обстоятельства и причины авиапроисшествия устанавливаются, передает ТАСС.

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