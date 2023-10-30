ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пять человек пострадали в результате жесткой посадки Ми-2 в Якутии

12:36
  • понедельник
  • 30 октября 2023

На помощь вылетел борт с медиками

Медики и спасатели прибыли к месту жесткой посадки борта Ми-2 в Якутии. Известно, что все пять человек, находившиеся на борту вертолета, получили травмы различной степени тяжести.

Врачи оценили состояние пострадавших при крушении Ми-2
Спасатели нашли выживших в крушении Ми-2 под Костромой

Как сообщили 30 октября в пресс-службе регионального управления МЧС России, вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Якутии. Борт вылетел из участка Джарджан, при взлете начал терять высоту, последовала жесткая посадка в 325 километрах от села Жиганск.

По данным МЧС, к месту происшествия прибыл вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии". Пострадавшие направлены в медучреждение поселка Тикси Булунского района. Обстоятельства и причины авиапроисшествия устанавливаются, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.