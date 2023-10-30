Китай подтвердил готовность работать с Россией в сфере безопасности

Министр обороны России находится с визитом в Пекине

Китай готов работать с Россией для реагирования на различные вызовы безопасности. Такое заявление сделал заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Китайский политик подчеркнул готовность Пекина к взаимодействию с Москвой для совместного поддержания глобального стратегического баланса и стабильности, сообщает РИА Новости.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время своей поездки в китайскую столицу указывал, что двусторонние отношения Москвы и Пекина можно назвать образцовыми.

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