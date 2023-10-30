ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Допрошены участники беспорядков в аэропорту Махачкалы

13:04
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Установлены более 150 человек

Уголовное дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы передали в Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР).
Глава СКР взял на контроль расследование дела о массовых беспорядках в Дагестане

Доклад о первоначальных следственных действиях заслушал председатель СК России Александр Бастрыкин.

В настоящий момент допрашиваются участники беспорядков, по месту их проживания прошли обыски. Их действиям будет дана правовая оценка.

По данным МВД, установлены более 150 активных участников, 60 человек задержаны.

Следователи осмотрели место происшествия. Зафиксированы повреждения имущества, изъяты записи с камер видеонаблюдения, говорится в сообщении СКР России.

29 октября группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Зачинщики беспорядков, предположительно, искали евреев на борту. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

В настоящий момент ситуация полностью контролируется местными властями. Аэропорт Махачкалы закрыт до 31 октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Беспорядки в аэропорту Махачкалы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.