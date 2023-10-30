Допрошены участники беспорядков в аэропорту Махачкалы

Установлены более 150 человек

Уголовное дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы передали в Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

Доклад о первоначальных следственных действиях заслушал председатель СК России Александр Бастрыкин.

В настоящий момент допрашиваются участники беспорядков, по месту их проживания прошли обыски. Их действиям будет дана правовая оценка.

По данным МВД, установлены более 150 активных участников, 60 человек задержаны.

Следователи осмотрели место происшествия. Зафиксированы повреждения имущества, изъяты записи с камер видеонаблюдения, говорится в сообщении СКР России.

29 октября группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Зачинщики беспорядков, предположительно, искали евреев на борту. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

В настоящий момент ситуация полностью контролируется местными властями. Аэропорт Махачкалы закрыт до 31 октября.

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