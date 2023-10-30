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Кремль назвал события в Дагестане результатом вмешательства извне

13:12
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Путин проведет совещание по ситуации в республике

События в Дагестане во многом стали результатом вмешательства извне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя захват аэропорта в Махачкале.
Допрошены участники беспорядков в аэропорту Махачкалы

"И понятно, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа, гибель людей, детей, стариков, медиков, конечно же, на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией", — сказал Песков.

По его словам, сегодня вечером Владимир Путин проведет большое совещание по событиям в республике. Со вчерашнего вечера президент получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от различных ведомств, подчеркнул Песков.

Накануне вечером несколько сот человек прорвались в аэропорт Махачкалы в поисках якобы беженцев, прибывших из Израиля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

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