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Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении

13:10
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Уничтожено 200 украинских националистов

Российские военные отразили за сутки пять атак ВСУ на времевском направлении Запорожской области. Украинские войска потеряли около 200 боевиков, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Российские войска действовали при поддержке артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Уничтожены два БТР, одна гаубица и несколько внедорожников. Кроме того, ВС России успешно атаковали в районе Старомайорского и Новодонецкого.

Также, как сообщил Рогов в Telegram, в городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал мощный взрыв. Ранее стало известно о взрывах в Днепропетровске.

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