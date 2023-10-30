Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении

Уничтожено 200 украинских националистов

Российские военные отразили за сутки пять атак ВСУ на времевском направлении Запорожской области. Украинские войска потеряли около 200 боевиков, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Российские войска действовали при поддержке артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Уничтожены два БТР, одна гаубица и несколько внедорожников. Кроме того, ВС России успешно атаковали в районе Старомайорского и Новодонецкого.

Также, как сообщил Рогов в Telegram, в городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал мощный взрыв. Ранее стало известно о взрывах в Днепропетровске.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"