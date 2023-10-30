Песков прокомментировал слова Шойгу о столкновении ядерных держав

Министр ранее предупредил о подобной угрозе

Кремль полностью согласен с мнением российского министра обороны Сергея Шойгу относительно рисков столкновения ядерных государств. Об этом в понедельник, 30 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вдаваться в подробности спикер Кремля не стал, однако подчеркнул, что "мы также абсолютно солидарны со словами министра обороны", сообщает РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине указал, что линия Запада на обострение конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. При этом в адрес Москвы сыплются обвинения в снижении порога применения стратегического оружия, но Шойгу подчеркнул их необоснованность и беспочвенность.

При этом Москва признает суверенное право Китая на действия по наращиванию ядерного потенциала — на это Пекин сподвигли глобальные вызовы современности.

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