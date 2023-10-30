Песков заявил об отсутствии предложений по гарантиям безопасности из-за НАТО

Для России таких предложений нет

В настоящее время нет никаких предложений по гарантиям безопасности для России в свете расширения Североатлантического альянса. Об этом в понедельник, 30 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков указывал, что причина российской спецоперации на Украине становится совершенно ясна, если вспомнить отказ Запада обсуждать гарантии безопасности для России, хотя в конце 2021 года Москва пыталась наладить диалог с Соединенными Штатами и НАТО по данному вопросу.

При этом спикер Кремля подчеркивал, что любые обсуждаемые Западом соглашения о возможных гарантиях безопасности Украине будут нежизнеспособными без учета высказанных Россией озабоченностей.

Российский лидер Владимир Путин уточнял, что Москва не против гарантий безопасности Запада для Киева, но лишь в том случае, если аналогичные гарантии будут предоставлены России.

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