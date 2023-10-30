Собянин: Благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Это уникальная 20-километровая зеленая территория

Благоустройство парка "Яуза" выполнено примерно на 90%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По его словам, уже обустроено 20 спортивных площадок, преобразилась территория у Ростокинского акведука, также обновили экотропу со стороны Олонецкого проезда. В парке заменили скамейки, велопарковки, перголы и урны, установили новые опоры наружного освещения. Также обновили или создали 16 игровых зон для детей разных возрастов, привели в порядок пять мостов через Яузу и многое другое.

Более подробно о благоустройстве парка "Яуза" можно прочитать на сайте мэра.

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