ВС России сбили две воздушных цели над Севастополем

В городе работала ПВО
Российские военные сбили над Севастополем две воздушные цели, работала система противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом днем в понедельник, 30 октября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.
Местным жителям рекомендовали сохранять спокойствие и не покидать укрытия.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу, через час ее сняли. Кроме того, было остановлено автомобильное движение по Крымскому мосту.
UPD (14:12 мск): один человек пострадал из-за падения обломков. Ему оказывается помощь.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"