ВС России сбили две воздушных цели над Севастополем

В городе работала ПВО

Российские военные сбили над Севастополем две воздушные цели, работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом днем в понедельник, 30 октября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.

Местным жителям рекомендовали сохранять спокойствие и не покидать укрытия.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу, через час ее сняли. Кроме того, было остановлено автомобильное движение по Крымскому мосту.

UPD (14:12 мск): один человек пострадал из-за падения обломков. Ему оказывается помощь.

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