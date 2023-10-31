Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

День несет неожиданности и нестандартные решения

Овны

Предложения о работе уже на подходе, причем они будут касаться новых для вас видов деятельности. Скорее всего, речь идет об IT и другой онлайн работе.

Тельцы

Вы узнаете, что такое любовь с первого взгляда - к человеку, красивой вещи или гаджету. Сегодня хорошо покупать предметы искусства, антиквариат, штучки с историей.

Близнецы

Интересная информация придет к представителям знака, увлеченным разумным потреблением, гармонизацией пространства. Копайте глубже, это может изменить вашу жизнь.

Раки

Посылка или письмо обрадуют - вы получите что-то приятное, что повысит настроение на весь день. Если хотите купить новый телефон - сделайте это сегодня.

Львы

День несет неожиданности и нестандартные решения, так что будьте готовы удивляться и удивлять. Вы откроете для себя новые виды заработка или инвестиций.

Девы

Позвольте себе что-то неординарное! Знакомства с необычными людьми привнесут в вашу жизнь новые ощущения, смыслы, заставят пересмотреть установки.

Весы

Вы что-то задумали: вас могли заинтересовать биржи, акции, валюты. Если не чувствуете себя профессионалом, лучше не рисковать. Разве что смешными суммами.

Скорпионы

Солнце и Меркурий в вашем знаке помогают быстро соображать и запоминать информацию. А вот в личной жизни эти планеты мало полезны: не слушайте их советы!

Стрельцы

От вас сегодня можно ожидать чего угодно, причем в тех сферах, где вы обычно ведете себя вполне предсказуемо. Пусть эксперименты принесут радость и полезный опыт.

Козероги

Вам надо обязательно принарядиться и сходить в театр или в кино. Периодически заглядывайте в телефон – с работы может прийти хорошая новость.

Водолеи

Уран заставит вас приподняться над суетой взглянуть на себя со стороны. Только не торопитесь менять сразу всю свою жизнь – начните с малого, например, с прически.

Рыбы

Независимо от семейного статуса, вы будете заворожены новыми знакомыми противоположного пола. Но и тем, кто находится в паре, откроется что-то необычное.

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