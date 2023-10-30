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Залужный попросил Зеленского вывести ВСУ из Авдеевки

13:52
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Главком ВСУ предупреждает о формировании Авдеевского котла

Главком ВСУ попросил президента Украины вывести войска из Авдеевки. Валерий Залужный доложил Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации на авдеевском участке. Он просит украинского лидера принять решение сейчас, пока ситуация не стала критической и военнослужащих еще можно спасти, сообщают украинские Telegram-каналы.

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Источник в Офисе президента сообщает, что, по информации Залужного, российские войска активно затягивают "авдеевскую удавку", перебрасывая для этих целей подкрепление с других участков фронта. Однако ставка игнорирует предложения главкома, Зеленский настроен удерживать город любыми способами, как ранее Бахмут (Артемовск).

Залужный уверен, что ВСУ получит Авдеевский котел – так что войска надо срочно выводить из города. Российская армия тем временем продолжает наступление, артиллерия накрывает украинские позиции. ВСУ несут большие потери, передает ТВЦ.

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