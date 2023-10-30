В кабмине поддержали закон о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов

При этом был сделан ряд замечаний к документу

Российское федеральное правительство концептуально поддержало проект закона о штрафах за спам-звонки и ненадлежащую рекламу микрофинансовых услуг.

В отзыве говорится, что кабмин поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний ко второму чтению. Речь идет о том, что авторы документа не учитывают вступающие в силу или уже действующие редакции законов.

При этом в законопроекте не приводится обоснование инициативы о кратном ужесточении наказания, что, с точки зрения правительства, требует уточнений и доработки документа, сообщает ТАСС.

Еще в декабре 2022 года Минцифры России пообещало усилить борьбу со спам-звонками — в частности, ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон. Предполагается, что оператор связи будет выявлять такой автоматический обзвон при помощи специальной программы.

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