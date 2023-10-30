Число погибших в секторе Газа выросло до 8306 человек

Это показатель, зафиксированный с 7 октября

Число погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 8306 человек, среди них — 3457 детей. Об этом в понедельник, 30 октября, рассказали в Министерстве здравоохранения анклава, сообщает телеканал Al Jazeera.

Израильский посол в России Александр Бен Цви ранее заявил, что Тель-Авив в настоящее время даже не рассматривает вариант прекращения боевых действий.

При этом дипломат подчеркнул, что "нет никакого плана уничтожить сектор Газа", "есть план уничтожить военные структуры ХАМАС и вернуть заложников, всё".

Тем временем западные журналисты сообщают, что очевидцы заметили израильские танки на подступах к Газе. По их словам, боевые машины уже находятся на окраине одноименного города, причем ключевая дорога перекрыта.

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