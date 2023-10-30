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Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Крым

14:03
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Противник атаковал ракетами Storm Shadow

Минобороны России рассказало об атаке киевского режима на объекты в Крыму.

Атака произошла около 13:00 мск в понедельник, 30 октября. Вооруженные силы Украины выпустили восемь крылатых ракет Storm Shadow по объектам на полуострове.

Все ракеты были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в военном ведомстве.

Ранее в Севастополе звучала воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев рассказал о двух сбитых воздушных целях на Северной стороне и в Инкермане.

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