Российские военные завершают окружение Авдеевки

Командующий состав ВСУ эвакуируется из города

Из диверсионного рейда в тыл врага возвращается группа российского спецназа. Только что были уничтожены украинские позиции, поэтому бойцы отходят очень аккуратно, прикрывая друг друга. Возможна погоня.

Даже когда с преследователями завязывается бой, тактика передвижения не меняется. Одни стреляют, другие короткими перебежками отходят. Потом наоборот. Самое главное - не дать противнику прицелиться.

И из этого короткого боестолкновения российские разведчики вышли победителями. Вернулись из-за линии фронта без потерь.

Не все данные можно добыть при помощи воздушной разведки. Иногда надо дойти ногами и посмотреть глазами. О точности разведданных зависит успех наносимых ударов, которые должны быть исключительно точными. И чтобы ответить уже было некому.

К югу от Артемовска ВСУ малыми группами, человек по пятнадцать, пытаются атаковать возле села Клещеевка. Впрочем, совершенно безуспешно. Авиация, артиллерия и самые мобильные танковые подразделения реагируют очень быстро на передвижения противника.

Возле Работина на запорожском направлении украинские части, сформировав ударную группу, состоящую из нескольких бронемашин и танков "Леопард", ночью пытались выйти к линии соприкосновения. Однако были обнаружены с беспилотника, чья камера работала в режиме ночного и инфракрасного виденья. Поэтому сориентировать артиллерию и авиацию труда не составило.

Минобороны России: "На запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица "Мста-Б".

На донецком направлении - сложная боевая обстановка вокруг Авдеевки. Российская армия пытается завершить тактическое окружение города. Закрепившись на авдеевском терриконе, ведет огонь с господствующей высоты. Дальше идет пехота.

Попавшие в плен украинские солдаты говорят, что зачастую информация с передовой до штаба доходит с большим опозданием. По имеющимся разведданным, из Авдеевки началась эвакуация командующего состава Вооруженных сил Украины. Ночью был нанесен удар в том числе по Одесской области, где были поражены цеха судоремонтного завода.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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