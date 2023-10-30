На Ближнем Востоке растет количество жертв обострения конфликта

Израиль продолжает наносить ракетные удары по Газе

Видео, на которых запечатлены прилеты со стороны Газы, каждый день публикуют жители десятков населенных пунктов Израиля. Свежие кадры сняты в понедельник в Нетивоте - город расположен на юге страны. Одна за другой десятки ракет летят в сторону израильской территории. Большую часть запусков удается отразить системе "Железный купол". Но и она срабатывает не в 100% случаев.

Значительные разрушения - в промзоне рядом с Ашкелоном. Там сегодня также произошел взрыв. Население многих граничащих с Газой израильских поселений эвакуировали. Только поэтому удается избежать большого числа новых жертв. Уехать захотели не все, но большинство жителей воспользовались такой возможностью.

ХАМАС атакует не только с воздуха. Сообщается о многочисленных случаях проникновения бойцов палестинской группировки по земле. Сегодня в Иерусалиме неизвестный серьезно ранил ножом сотрудника полиции. Прибывшие на место подразделения ликвидировали мужчину. Случившееся квалифицируют как теракт.

Градус напряжения в израильском обществе растет. Взрывная реакция идет на любую информацию о заложниках. Сегодня стало известно, что Шани Лоук - немка, которая приехала с друзьями на музыкальный фестиваль 7 октября - погибла. Родные узнали девушку по татуировкам на ногах, увидев распространенные ХАМАС фотографии. Мама 22-летней Шани после кровавой атаки получила от ХАМАС сообщение, что ее дочь находится в Газе в тяжелом состоянии. Однако израильские врачи нашли на месте бойни фрагмент черепа и уверены - он принадлежит пропавшей девушке. Предположительно, она была обезглавлена либо убита выстрелом в голову в момент нападения.

Еще 239 семей не знают, что с их близкими, оказавшимися в плену. Накануне с родственниками заложников встретился министр обороны Израиля.

География рейдов, которые теперь уже каждый день совершает в Газе и на Западном берегу реки Иордан ЦАХАЛ, расширяется. Танки и подразделения израильской армии за прошедшие сутки были замечены сразу в нескольких населенных пунктах. По официальным сообщениям, в ходе операции были ликвидированы десятки боевиков.

"Мы движемся по земле, выявляем террористов и атакуем с воздуха. Также имеется прямой контакт между сухопутными силами и террористами. Так, в Иудее и в Самарии израильский самолет уничтожил сразу несколько террористов, они находились рядом с лагерем беженцев Дженин", - сообщил Даниэль Хагари, официальный представитель Армии обороны Израиля.

В центре Дженина - повсюду следы разрушений. В город вошло около 100 единиц военной техники ЦАХАЛ. В ходе ожесточенных боев погибли четверо мирных граждан, еще пять человек получили ранения.

Не только это, но и многие другие действия военных Израиля вызывают вопросы. Очевидцы засняли в городе Газе, как израильский танк стреляет по автомобилю. Внутри, по сообщениям арабских СМИ, находились трое гражданских. Они погибли. Убедительного объяснения со стороны ЦАХАЛ так и не поступило.

Израиль продолжает наносить ракетные удары по Газе, в том числе - по жилым районам. Как минимум 10 человек погибли в понедельник после обстрела дома в Джабалии, где находились беженцы. Накануне несколько снарядов взорвались вблизи госпиталя "Аль Кудс". Там располагаются свыше 12 тысяч беженцев и 400 пациентов. Минздрав Палестины заявляет, что жертв уже 8 тысяч. 3200 детей Газы значатся погибшими, еще 1000 - пропавшими без вести. Целые города - в руинах, под которыми погребены сотни людей.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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