Армения обсудила с Украиной укрепление сотрудничества

Одно из направлений - евроинтеграция

Армения и Украина будут укреплять сотрудничество – в частности, в вопросах евроинтеграции. Вопросы взаимодействия обсудили на встрече в Мальте секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

Пресс-служба посольства Армении на Украине сообщила, что стороны обсудили нынешний уровень отношений Еревана и Киева. Было подчеркнуто важное значение первой встречи премьер-министра Армении и президента Украины, которая прошла в Гранаде 5 октября.

В сообщении отмечается, что глава администрации Зеленского подтвердил готовность Киева укрепить сотрудничество с Ереваном. В частности, речь идет о взаимодействии в вопросах евроинтеграции, передает "Интерфакс".

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