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Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"

14:32
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Право на бренд будет действовать до 2033 года

Российский певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь", сообщает Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Уточняется, что продаваться под этим товарным знаком будет различный алкоголь. Кроме того, под этой маркой могут проводиться маркетинговые исследования.

Право на бренд будет действовать до 2033 года.

В сентябре стало известно, что Николаеву провели коронарное шунтирование, он восстанавливается после операции в домашних условиях.

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