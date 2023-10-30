Право на бренд будет действовать до 2033 года
Российский певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь", сообщает Telegram-канал "Радиоточка НСН".
Уточняется, что продаваться под этим товарным знаком будет различный алкоголь. Кроме того, под этой маркой могут проводиться маркетинговые исследования.
Право на бренд будет действовать до 2033 года.
В сентябре стало известно, что Николаеву провели коронарное шунтирование, он восстанавливается после операции в домашних условиях.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"