Путин проведет большое совещание по поводу событий в Дагестане

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Президент России Владимир Путин проведет большое совещание с силовиками и членами правительства из-за событий в Дагестане.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Совещание пройдет в понедельник, 30 октября, в государственной резиденции Ново-Огаревов очном формате. Старт запланирован на 19:00 мск.

Как ожидается, глава государства затронет тему попыток Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества.

29 октября группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Зачинщики беспорядков, предположительно, искали евреев на борту. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

В настоящий момент ситуация полностью контролируется местными властями. Аэропорт Махачкалы закрыт до 31 октября.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В Кремле заявили, что события в Дагестане во многом стали результатом вмешательства извне.

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