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Кения потребовала от Карла III извинений за годы колониального господства

14:58
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Британские власти в XX веке убили более 10 тысяч кенийцев

Король Великобритании Карл III получит возможность "недвусмысленно и публично извиниться" за причиненные жителям Кении страдания. Об этом сказано в заявлении комиссии по правам человека африканской страны в преддверии визита британского монарха, который начинается 31 октября.

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Как напомнила южноафриканская радиостанция SABC, подавляя в 50-е годы XX века движение за независимость, британские колониальные власти убили более 10 тысяч кенийцев. Около 1 тысячи из них были повешены.

В 2022 году группа кенийцев, представляющих общины талай и кипсигис, подала иск на Великобританию в Европейский суд по правам человека. Они потребовали выплатить 200 миллиардов долларов компенсации за страдания их предков, согнанных со своих земель.

Извинений от Карла III требуют и бывшие кенийские участники антиколониального восстания Мау-Мау (1952-1960). Это самое значительное восстание в британских колониях Африки. Подавляя протесты, каратели подвергли геноциду 1,5 миллиона представителей народа. Среди тех, кто был брошен в концлагеря и подвергся пыткам, был и дед экс-президента США Барака Обамы, передает ТАСС.

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