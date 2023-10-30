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Мужчина пострадал при попытке ВСУ атаковать Севастополь

14:57
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Украинская армия продолжает попытки нанесения ударов по территории России

Один человек пострадал в результате атаки украинских войск на Севастополь. Об этом в понедельник, 30 октября, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, обломки украинских ракет упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор. Там пострадал 57-летний мужчина, получивший ранение голени средней тяжести. При этом жизни раненого ничто не угрожает.

Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в результате атаки ВСУ на Севастополь не зафиксировано, подчеркнул Развожаев.

Неоднократные попытки киевского режима атаковать Севастополь не могут сломить дух горожан. Во время очередной воздушной тревоги севастопольцы устроили флешмоб, исполнив гимн города-героя.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация на территории Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

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