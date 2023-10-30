Мэр Берлина пожаловался на проблему антисемитизма в Германии

Недальновидная политика властей в отношении мигрантов привела к погромам еврейских учреждений

Демонстративная поддержка Палестины и погромы еврейских учреждений указывают на проблему процветания идеологии антисемитизма на территории ФРГ. Об этом в интервью изданию Die Berliner Zeitung заявил мэр Берлина Кай Вегнер.

По словам мэра, проживающие в Германии люди должны четко понимать, что, несмотря на националистическое прошлое страны, на сегодняшний день немцы – "открытое и многонациональное общество".

"Ненависти, антисемитизму и антиизраильским подстрекательствам здесь нет места", - заявил Вегнер, чьи слова приводит "Лента.ру".

Комментируя текущие события, политик назвал значительный рост антисемитских настроений следствием недальновидной политики немецких властей в отношении мигрантов и подчеркнул, что именно правительство ФРГ является главным виновником новой волны "еврейских погромов" на территории страны.

С начала обострения палестино-израильского конфликта в крупнейших городах Европы неоднократно проходили многочисленные демонстрации в поддержку мирных жителей Газы. В Лондоне акция завершилась стычками с представителями правоохранительных органов. Запрет французских властей на проведение каких-либо демонстраций в поддержку Палестины привел к массовым задержаниям радикальных активистов в Париже.

Сами жители Израиля вышли на центральные улицы Тель-Авива с требованиями прекратить боевые действия на территории палестинского анклава – сектора Газа. Они опасаются, что эскалация конфликта может привести к уничтожению израильского государства.

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