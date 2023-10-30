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"Получит по заслугам": Певица Зарубина призвала Пугачеву извиниться перед россиянами

16:14
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Рано или поздно она вернется в Россию

Покинувшая страну артистка Алла Пугачева обязана извиниться перед гражданами России. Об этом в интервью изданию "АиФ" заявила российская и советская певица Ольга Зарубина.  

"Были холопами, стали рабами": уехавшая из России Пугачева ответила хейтерам
Алла Пугачева вернулась в Россию

Исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" назвала судьбу Примадонны "незавидной" и подчеркнула, что покинувшая страну Пугачева должна не только попросить прощения у своих поклонников за свои слова о "рабах и холопах", но и принести искренние извинения поддерживающим военную спецоперацию артистам.  

"Каждый получает то, что делал по жизни. Сейчас такая эра наступила: планета очищается. И каждый получает за свои заслуги, за то, что он делал в жизни", - заявила Зарубина.

По словам певицы, несмотря на неограниченные финансовые возможности Пугачевой, рано или поздно она устанет от "скитальческой жизни" и предпримет попытку возвращения в Россию, чтобы вновь ощутить себя "нужной и популярной". 

Алла Пугачева уехала из России вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* весной 2022 года после начала специальной военной операции. Позднее певица как минимум один раз приезжала в Россию.

*Внесены в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов

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