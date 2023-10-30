"Мы будем готовы": Глава Минобороны Германии предупредил о возможной войне в Европе

Немецкие власти должны извлечь уроки из текущих конфликтов

Немецкое общество должно быть готово к возникновению нового конфликта на европейском континенте. Об этом в интервью новостному телеканалу ZDF заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

По словам министра, такие кризисы современности, как локальные конфликты на территориях Ближнего Востока и Украины должны существенно повлиять на представления членов немецкого правительства о региональной безопасности.

"Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны", - указал Писториус, чьи слова приводит РИА Новости.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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