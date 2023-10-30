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ЦАХАЛ объявил о ликвидации ряда высокопоставленных командиров ХАМАС

15:19
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Израиль продолжает боевые действия

Израильские военные в ходе боевых действий против боевиков ХАМАС ликвидировали нескольких высокопоставленных командиров палестинского движения. Об этом в понедельник, 30 октября, рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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По утверждению израильской стороны, убит один из представителей командования ВМС движения ХАМАС, а также командир противотанкового подразделения.

Кроме того, ЦАХАЛ объявил о ликвидации в секторе Газа нескольких "ячеек" ХАМАС, которые пытались напасть на израильских военных, а также инфраструктуры палестинских бойцов, в том числе пусковых установок, сообщает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что боевики ХАМАС баррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать израильские войска, однако они были ликвидированы в боестолкновениях.

При этом американские власти потребовали от Израиля применять передаваемое им оружие по законам войны. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан напомнил, что США выдвигают такие требования каждый раз, когда передают оружие другой стране.

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