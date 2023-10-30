Пассажиры рейса Богота-Саленто сняли на видео НЛО

Встреча произошла на высоте 10 тысяч метров

Пассажиры лайнера колумбийской авиакомпании, следовавшего рейсом Богота-Саленто, сняли на видео неопознанный летающий объект. Встреча произошла на высоте 10 тысяч метров.

Загадочный аппарат пролетел недалеко от пассажирского лайнера. На кадрах, опубликованных в YouTube-канале Ensaladilla, видно, что НЛО имел форму летающей тарелки с широкой круглой серединой и куполообразной вершиной.

Уфологи уже опровергли предположения скептиков о том, что объект – всего лишь беспилотник. Они указали, что аппарат летит выше облаков, куда ни один известный БПЛА не доберется.

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