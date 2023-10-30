ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пассажиры рейса Богота-Саленто сняли на видео НЛО

15:35
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Встреча произошла на высоте 10 тысяч метров

Пассажиры лайнера колумбийской авиакомпании, следовавшего рейсом Богота-Саленто, сняли на видео неопознанный летающий объект. Встреча произошла на высоте 10 тысяч метров.

В Конгрессе США состоялись слушания по вопросу НЛО
Власти скрывают: ЦРУ прячет от землян разбившиеся НЛО

Загадочный аппарат пролетел недалеко от пассажирского лайнера. На кадрах, опубликованных в YouTube-канале Ensaladilla, видно, что НЛО имел форму летающей тарелки с широкой круглой серединой и куполообразной вершиной.

Уфологи уже опровергли предположения скептиков о том, что объект – всего лишь беспилотник. Они указали, что аппарат летит выше облаков, куда ни один известный БПЛА не доберется.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вид из иллюминатора самолета
Вид из иллюминатора самолета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.