МИД России высказался о роли Киева в событиях в Дагестане

Речь идет о провокации извне

Массовые беспорядки в Дагестане являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации. Такой комментарий в понедельник, 30 октября, дала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница, эти события "были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России".

По словам Захаровой, в случившемся в Дагестане непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, а скорость заявлений по данной теме президента Украины Владимира Зеленского подтверждает скоординированность диверсии, сообщается на официальном сайте МИД России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что "на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа <...>, недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией".

Президент России Владимир Путин проведет большое совещание с силовиками и членами правительства из-за событий в Дагестане. Оно пройдет в государственной резиденции Ново-Огарёво в очном формате вечером 30 октября.

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