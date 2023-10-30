ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России высказался о роли Киева в событиях в Дагестане

15:40
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Речь идет о провокации извне

Массовые беспорядки в Дагестане являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации. Такой комментарий в понедельник, 30 октября, дала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница, эти события "были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России".

По словам Захаровой, в случившемся в Дагестане непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, а скорость заявлений по данной теме президента Украины Владимира Зеленского подтверждает скоординированность диверсии, сообщается на официальном сайте МИД России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что "на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа <...>, недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией".

Президент России Владимир Путин проведет большое совещание с силовиками и членами правительства из-за событий в Дагестане. Оно пройдет в государственной резиденции Ново-Огарёво в очном формате вечером 30 октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.