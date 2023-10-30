Погода в Москве 1 ноября может повторить рекорд 1934 года

В столице ожидается резкое потепление

Пик потепления на наступившей неделе в столичном регионе будет приходиться на среду, 1 ноября. Об этом рассказал в понедельник, 30 октября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, в этот день дневная температура может составить 9-14 градусов тепла, а это "претензия на повтор рекорда далекого 1934 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 12,6 градуса".

При подобном сценарии выпавший в Москве и Подмосковье снег быстро растает, цитирует Тишковца РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнил в своем Telegram-канале, что высота снежного покрова в Москве по данным на 9:00 понедельника составляла на базовой метеостанции ВДНХ 4 сантиметра.

Самым снежным местном на территории Подмосковья сегодня утром стал Дмитров, там снежный покров достиг в высоту 9 сантиметров.

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