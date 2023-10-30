Бочкарёв: Свыше 4,8 млн кв. м недвижимости введено на месте бывших московских промзон с начала года

Столица привлекает частных инвесторов

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что с начала года на территории промышленных и коммунальных зон построено и введено в эксплуатацию 128 различных объектов недвижимости общей площадью более 4,8 миллиона квадратных метров - в том числе 65 жилых домов на 2287 квартир. Вместе с тем до конца года в границах промзон планируется построить еще 66 объектов недвижимости площадью около 2,1 миллиона "квадратов".

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, в свою очередь, указал, что на участках бывших коммунальных и промышленных зон создаются приспособленные для комфортной жизни, отдыха, учебы и работы городские кварталы. По словам Левкина, с начала года на территории промзон помимо жилья построено 20 зданий административно-делового и торгово-бытового назначения почти на 550 тысяч квадратных метров, 16 объектов социального назначения площадью 115 тысяч квадратных метров, 12 промышленно-производственных строений, 15 объектов коммунально-складского и жилищно-коммунального назначения.

В рамках программы комплексного развития территорий модернизация запланирована на участках общей площадью почти 2,45 тысячи гектаров - это в том числе бывшие промзоны, пустыри и долгострои, отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов. Благодаря привлечению частных инвесторов столица может не расходовать на такие проекты бюджетные средства, а получить дополнительный доход за счет инвесторов - больше одного триллиона рублей ежегодно, добавил он.

Генеральный директор компании "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова сообщила, что компания продолжает реализацию проекта комплексного развития территорий в районе бывшей промзоны "Октябрьское поле". Там возводят около 185 тысяч квадратных метров недвижимости - жилой, коммерческой и социальной. Уже готовы многоквартирный жилой дом, школа для 800 учеников, медицинский центр. В начале следующего года будет построен детский сад, продолжается строительство восьмиэтажного бизнес-центра "Технопарк Октябрьское поле".

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