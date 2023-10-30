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Квартиру Зеленского продали на аукционе

15:53
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Покупатель заплатил 44 миллиона рублей

Крымскую квартиру Владимира Зеленского продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей. Жилье, расположенное в ялтинском поселке Ливадия, было ранее национализировано.

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Как сообщили в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений Крыма, квартиру общей площадью 119,5 квадратного метра выставили на продажу на прошлой неделе. Недвижимость была оформлена на жену Зеленского Елену.

Как сообщается, средства от продажи квартиры Зеленского – как и другого национализированного имущества украинских олигархов и политиков - пойдут на поддержку участников спецоперации и их семей. Аукцион прошел в электронной форме, торги начинались с суммы 24,6 миллиона рублей. передает РИА Новости.

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