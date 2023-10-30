Подоляк отверг причастность Киева к беспорядкам в аэропорту Махачкалы

Киев не имеет отношения к вчерашним событиям

Киев не имеет какого-либо отношения к вчерашним беспорядкам на территории республики Дагестан. Об этом в интервью информагентству Reuters заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Политик назвал вчерашние беспорядки в одном из субъектов России "всплеском ксенофобских настроений" и подчеркнул, что украинская сторона якобы не имеет отношения к этой ситуации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на причастность украинских властей к массовым беспорядкам в дагестанской столице, отметив, что вчерашние события были подготовлены при участии западных спецслужб для дестабилизации внутриполитической ситуации в стране.

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков назвал события на территории республики Дагестан результатом вмешательства извне и заявил, что вечером президент России Владимир Путин проведет большое совещание по поводу случившегося.

29 октября группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Зачинщики беспорядков, предположительно, искали евреев на борту. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

В настоящий момент ситуация полностью контролируется местными властями. Аэропорт Махачкалы закрыт до 31 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"