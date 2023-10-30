Глава Дагестана назвал организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

Участники акции перешли на сторону врага

Украинские власти так или иначе причастны к координации массовых беспорядков на территории региона. Об этом в ходе брифинга заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов.

"Я считаю, что инициаторы этой акции – безусловно, наши враги, которые оперировали этими мероприятиями с территории Украины", - заявил Меликов, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава региона назвал организаторов массовых беспорядков врагами и предателями и подчеркнул, что вчерашняя акция – это "нож в спину" военнослужащим, защищающим интересы России в зоне военной спецоперации.

По его словам, пока российские солдаты осуществляют свой воинский долг на территории Украины, поддавшиеся на провокации Запада жители региона вышли на протестную акцию и "играли за врага" – киевский режим.

Ранее главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не имеют никакого отношения к вчерашним беспорядкам в аэропорту Махачкалы.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал события на территории республики Дагестан результатом вмешательства извне и анонсировал большое совещание президента России Владимира Путина по поводу случившегося.

29 октября группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Зачинщики беспорядков, предположительно, искали евреев на борту. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

В настоящий момент ситуация полностью контролируется местными властями. Аэропорт Махачкалы закрыт до 31 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

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