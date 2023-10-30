Врач назвала портящие здоровье зубов вредные привычки

Курение и алкоголь могут привести к возникновению кариеса

Такие вредные привычки, как курение и злоупотребление алкоголем могут навредить здоровью зубов. Об этом в ходе интервью изданию "Лента.ру" заявила специалист по эстетической стоматологии Ольга Глушкова.

Врач-стоматолог назвала курение и злоупотребление алкоголем главными факторами ухудшения эмали зубов и подчеркнула, что именно эти вредные привычки могут привести не только к возникновению кариеса, но и к снижению иммунитета.

"Это происходит из-за того, что у курильщиков и любителей выпить слюна становится вязкой и не справляется со своей основной функцией — плохо омывает зубную эмаль", - пояснила Глушкова.

При этом врач отметила, что одной из самых распространенных причин ухудшения здоровья зубов, пожалуй, является избыточное употребление газированных напитков и конфет. По ее словам, это происходит из-за присутствия в сладких напитках огромного количества различных кислот, которые способствуют разъеданию эмали.

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