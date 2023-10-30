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Зеленский разозлился из-за снижения интереса Запада к проблемам Украины

19:00
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Украинский лидер чувствует себя преданным

Президента Украины Владимира Зеленского разозлили итоги сентябрьского визита в Вашингтон из-за снижения интереса западных партнеров к проблемам ВСУ в ходе реализации заведомо провального контрнаступления, передает издание The Time со ссылкой на комментарии приближенных к украинскому лидеру чиновников.

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Автора публикации озадачило поведение Зеленского после недавнего визита в столицу США, и для выяснения текущего состояния украинского президента он запросил комментарии у чиновников из правительства Украины, один из которых сходу ответил, что на сегодняшний день Владимира Зеленского можно охарактеризовать одним коротким предложением: "квинтэссенция злобы и обиды".  

Другой украинский чиновник указал на предательство со стороны западных партнеров Киева и подчеркнул, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта интерес США и ЕС к проблемам ВСУ, возникшим при осуществлении контрнаступления в зоне СВО, действительно существенно снизился.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.   

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