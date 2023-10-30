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Собянин: Развитие и обновление метро и железных дорог страны невозможно без московских производителей

19:00
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Московский тормозной завод с 1921 года производит оборудование для всех типов вагонов метро и ж/д

Как написал в понедельник в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин, развитие и обновление метро и железных дорог страны было бы невозможно без московских производителей.

Глава города уточнил, что в столице выпускают входящие, среди прочего, в составы поездов Москва - Симферополь вагоны повышенной комфортности.

Московский тормозной завод с 1921 года производит оборудование для всех типов вагонов метро и ж/д, напомнил мэр.

По словам Собянина, столица поставляет кабели и осветительное оборудование для строительства метрополитена, а один из московских заводов установил за три года на 30 станциях Байкало-Амурской магистрали свою систему автоматизированного управления движением поездов.

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