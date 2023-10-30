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В ХАМАС заявили об ожесточенных боях на северо-западных территориях Газы

19:30
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Бойцы движения активно применяют противотанковые снаряды

Бойцы палестинского движения ХАМАС ведут ожесточенные бои против военнослужащих ЦАХАЛ на северо-западных территориях Газы, передает РИА Новости со ссылкой на заявление участвующего в противостоянии военного крыла.  

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Израиль расширил зону операции в секторе Газа

В эти минуты бойцы военного крыла ХАМАС – "Аль-Кассам" – ведут бои с применением стрелкового оружия и крупнокалиберных снарядов против израильских военных, указали в движении.  

27 октября Армия обороны Израиля заявила о расширении военной операции в секторе Газа. В движении ХАМАС сообщили о том, что отбили все атаки израильских войск. При этом в ЦАХАЛ эти утверждения опровергли. 

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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