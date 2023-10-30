Украина подождет: политические сводки по ситуации на Ближнем Востоке

Уравновешенная позиция России дает Москве фору

ХАМАС подрезал крылья ястребу Нетаньяху. Wall Street Journal предполагает: завершение палестино-израильского конфликта станет концом карьеры премьер-министра, который всегда имел репутацию жесткого и готового противостоять всем и вся политика.

"Для него это конец игры. Нынешний конфликт ставит под вопрос всю политику безопасности, проводимую Нетаньяху в предыдущие годы. Провал работы разведки и вооруженных сил лишь ослабляет положение политика, однако разрешение данных вопросов откладывается до урегулирования ситуации с ХАМАС", - говорится в материале.

Газета New York Times уже не в первый раз выходит с разгромными для израильских спецслужб статьями. Теперь к обвинениям в неспособности разведки установить контроль и перехват линий связи ХАМАС добавились новые претензии: недооценка возможностей боевого крыла движения.

"Самая мощная военная сила на Ближнем Востоке не только полностью недооценила масштабы нападения, но и полностью провалила усилия по сбору разведданных - главным образом из-за высокомерия и ошибочного предположения, что ХАМАС представляет собой сдерживаемую угрозу. Израильские официальные лица в течение многих лет неправильно оценивали угрозу", - сказано в статье.

Та же NYT пишет, что расслабились и американские спецслужбы и практически прекратили сбор разведданных о ХАМАС. Ошибочно решили, что Израиль справится сам.

Полковник в отставке армии США Дуглас Макгрегор, в свою очередь, считает, что это израильские власти слишком полагаются на союзников, которые своими действиями усугубляют ситуацию. А ведь на кону - не только их карьеры, но само существование еврейского государства.

"Есть все предпосылки для очень крупной войны. Мы, США, обостряем ситуацию по всем направлениям. Похоже, мы считаем, что повышение ставок работает. Мы попробовали это на Украине. И сегодня Украина оказалась в руинах. Я очень боюсь, что если палестино-израильский конфликт продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего е остаться", - сказал он.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Абу-Даби. Цель визита - обсуждение ситуации в секторе Газа и обеспечение палестинцев гуманитарной помощью. Переживающий за мирных жителей глава британского МИДа тем не менее не стал призывать к установлению полноценного режима прекращения огня.

"То, что Израиль предпринимает действия, чтобы защитить себя и своих граждан, - это, конечно, правильно. То, как они это делают, конечно, зависит от их военных планировщиков. Но на протяжении всего этого мы говорили, что ожидаем, что они будут действовать профессионально, сдержанно и соблюдать международное право. И мы получили заверения в этом от Израиля", - заявил дипломат.

В США едва избрали нового спикера, как Палата представителей сразу приняла резолюцию, выражающую поддержку Израилю и осуждающую ХАМАС.

"Это приоритет для нашей страны. Мы будем поддерживать наших друзей. На этой неделе мы в Палате представителей дадим ход отдельному законопроекту по финансовой помощи Израилю. Я знаю, что то же самое хотят сделать наши коллеги-республиканцы в Сенате. В мире происходит много того, на что мы должны реагировать, но сейчас нам необходимо срочно уделить внимание событиям в Израиле", - указал Майк Джонсон.

Это намек на то, что Киев пока подождет. Изначально Байден хотел увязать финансирование Израиля с содержанием режима Зеленского. Колумнисты журнала Foreign Policy считают: президент США провалил попытку объяснить своим гражданам необходимость таких расходов.

Даже однопартийцы Джо Байдена расходятся во мнениях относительно палестино-израильского конфликта. Что уж говорить об избирателях-мусульманах! Да и необходимости выстраивать отношения со всем ближневосточным регионом, а не только с одним государством никто не отменял. И здесь уравновешенная позиция России дает Москве фору, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу, в то время как администрация Байдена увязла глубоко в грязи. Позиция России, заключающаяся в поддержке плана двух государств для двух народов, и доводы Путина в пользу уважения прав палестинцев и израильских евреев вызывают отклик у большей части мира", - отметил эксперт.

Сегодня в Совбезе ООН - очередное экстренное заседание. Объединенные Арабские Эмираты намерены добиваться принятия резолюции о немедленной гуманитарной паузе в боевых действиях.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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