Армия Израиля отказалась пускать топливо для гуманитарных целей в Газу

Боевики ХАМАС могут использовать эти ресурсы против израильских военных

Несмотря на просьбы членов Совета Безопасности ООН, израильские власти не готовы одобрить поставку топлива для гуманитарных целей в Газу. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

"Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает", - заявил Конрикус, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам военного, власти Израиля не готовы поставлять топливо на территорию палестинского анклава из-за высокой вероятности использования этих ресурсов боевиками ХАМАС против военнослужащих ЦАХАЛ.

Ранее глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац назвал освобождение заложников главным условием снятия энергетической и гуманитарной блокады Газы. При этом в ООН подчеркнули, что действия израильских властей в отношении мирных жителей анклава свидетельствует о нарушении международного права.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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